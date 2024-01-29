Пермский стрелок Бекмансуров обжаловал пожизненный приговор в Верховном суде
Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском университете, подал жалобу на пожизненный приговор в Верховный суд России. Информация об этом содержится в данных электронной картотеки суда. Кассационная жалоба поступила в декабре 2023 года.
Пермский краевой суд в декабре 2022 года приговорил молодого человека к пожизненному сроку, в июне прошлого года апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил это наказание без изменений.
Стрельба произошла в сентябре 2021 года. Студент первого курса юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета. Жертвами стали шесть человек, еще несколько десятков получили ранения. Потерпевшими по статье «Покушение на убийство» проходили 59 человек.
При задержании стрелявшего ранили, он остался без части ноги. В суде Бекмансуров признал вину в массовом убийстве и раскаялся в содеянном.
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