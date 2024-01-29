Пермский стрелок Бекмансуров обжаловал пожизненный приговор в Верховном суде

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском университете, подал жалобу на пожизненный приговор в Верховный суд России. Информация об этом содержится в данных электронной картотеки суда. Кассационная жалоба поступила в декабре 2023 года.

Пермский краевой суд в декабре 2022 года приговорил молодого человека к пожизненному сроку, в июне прошлого года апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил это наказание без изменений.