«Пермский стрелок» признал вину в массовом убийстве

В понедельник на заседании в Пермском краевом суде Бекмансуров в полном объеме признал вину по вменяемым ему статьям.

«Раскаиваюсь в содеянном. На основании статьи 51 Конституции РФ я отказываюсь от дачи показаний, при необходимости готов ответить на вопросы», — заявил подсудимый.

Суд планирует приступить к исследованию представленных защитой материалов, часть из них будет оглашена на закрытом от прессы заседании.

В сентябре прошлого года студент ПГНИУ Бекмансуров открыл в вузе стрельбу из ружья. В результате шесть человек погибли, несколько десятков были ранены, отмечает РИА ФАН. Стрелку предъявили обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, посягательстве на жизнь полицейского, повреждении имущества. Психолого-психиатрическая экспертиза признала Бекмансурова вменяемым, напоминает телеканал «360». Злоумышленнику грозит пожизненный срок.

