Бастрыкин: Экспертиза признала вменяемым «пермского стрелка»

По словам главы СК, ведомство продолжает расследовать инцидент, который произошел в Пермском государственном национальном исследовательском университете в сентябре 2021 года и унес жизни шести человек.

«Обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым. Мотивы и цели совершенных преступлений устанавливаются», — рассказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.

Бекмансуров открыл стрельбу в университете в Перми утром 20 сентября. В результате 6 человек погибли, более 40 пострадали, пишет РИА ФАН. Злоумышленнику предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. По решению суда Бекмансуров арестован до 20 февраля, отмечает RT.

