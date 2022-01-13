Бастрыкин: Экспертиза признала вменяемым «пермского стрелка»

Устроивший стрельбу в университете в Перми 18-летний Тимур Бекмансуров признан вменяемым. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Бастрыкин предложил, как сократить экстремизм среди мигрантов

По словам главы СК, ведомство продолжает расследовать инцидент, который произошел в Пермском государственном национальном исследовательском университете в сентябре 2021 года и унес жизни шести человек.

«Обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым. Мотивы и цели совершенных преступлений устанавливаются», — рассказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.

Бекмансуров открыл стрельбу в университете в Перми утром 20 сентября. В результате 6 человек погибли, более 40 пострадали, пишет РИА ФАН. Злоумышленнику предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. По решению суда Бекмансуров арестован до 20 февраля, отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Скриншот видео из соцсетей
ТЕГИ:СтрельбаПермьСледственный КомитетАлександр Бастрыкин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры