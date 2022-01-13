Бастрыкин: Экспертиза признала вменяемым «пермского стрелка»
Устроивший стрельбу в университете в Перми 18-летний Тимур Бекмансуров признан вменяемым. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
По словам главы СК, ведомство продолжает расследовать инцидент, который произошел в Пермском государственном национальном исследовательском университете в сентябре 2021 года и унес жизни шести человек.
«Обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым. Мотивы и цели совершенных преступлений устанавливаются», — рассказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.
Бекмансуров открыл стрельбу в университете в Перми утром 20 сентября. В результате 6 человек погибли, более 40 пострадали, пишет РИА ФАН. Злоумышленнику предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. По решению суда Бекмансуров арестован до 20 февраля, отмечает RT.
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