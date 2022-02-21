Пермский край примет 500 беженцев из ЛНР и ДНР

Заместитель председателя правительства Пермского края Александр Борисов заявил, что регион примет в ближайшее время 500 беженцев из самопровозглашённых Донецкой (ДНР) и Луганкской (ЛНР) народных республик, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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По его словам, вынужденных переселенцев разместят преимущественно в санаториях и детских оздоровительных лагерях. Также Борисов не исключил, что позднее количество беженцев увеличится.

«Запланированы пункты временного размещения в Перми, Пермском районе. Они обеспечены местами для отдыха и приёма пищи», - добавил зампредседателя.

Ранее заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин заявил, что беженцы из ЛНР и ДНР выехали из Ростовской области в другие регионы России.

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ФОТО: РИА Новости
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