Пермский край примет 500 беженцев из ЛНР и ДНР

По его словам, вынужденных переселенцев разместят преимущественно в санаториях и детских оздоровительных лагерях. Также Борисов не исключил, что позднее количество беженцев увеличится.

«Запланированы пункты временного размещения в Перми, Пермском районе. Они обеспечены местами для отдыха и приёма пищи», - добавил зампредседателя.

Ранее заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин заявил, что беженцы из ЛНР и ДНР выехали из Ростовской области в другие регионы России.

