Десять поездов с беженцами выехали из Ростовской области в другие регионы РФ

По его словам, в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области были отправлены десять поездов

«На данный момент из региона отправлены десять поездов, 8 тысяч человек. Половина из них дети», - уточнил Тюрин.

Ранее в МЧС РФ заявили, что 43 региона страны готовы принять на своей территории беженцев из Донбасса, подготовлены к приёму почти 400 пунктов временного размещения, сообщает RT.