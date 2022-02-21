Десять поездов с беженцами выехали из Ростовской области в другие регионы РФ
Заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин заявил, что беженцы из ЛНР и ДНР выехали из Ростовской области в другие регионы России, сообщает РИА Новости.
По его словам, в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области были отправлены десять поездов
«На данный момент из региона отправлены десять поездов, 8 тысяч человек. Половина из них дети», - уточнил Тюрин.
Ранее в МЧС РФ заявили, что 43 региона страны готовы принять на своей территории беженцев из Донбасса, подготовлены к приёму почти 400 пунктов временного размещения, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru