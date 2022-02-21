МЧС РФ: беженцев из Донбасса готовы принять 43 региона РФ
Почти 400 пунктов временного размещения (ПВР) вместимостью 42 тысячи человек подготовлено в РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
В ведомстве отметили, что ещё 149 ПВР на более 54 тысячи мест находятся в резерве.
В российском МЧС добавили, что вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, которые покинули место жительства из-за обострения ситуации в регионе, готовы принять 43 региона России.
Ранее врио главы ведомства Александр Чуприян заявил, что границу России пересекли уже около 61 тысячи беженцев из Донбасса, сообщает RT.
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