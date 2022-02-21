МЧС РФ: беженцев из Донбасса готовы принять 43 региона РФ

В ведомстве отметили, что ещё 149 ПВР на более 54 тысячи мест находятся в резерве.

В российском МЧС добавили, что вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, которые покинули место жительства из-за обострения ситуации в регионе, готовы принять 43 региона России.

Ранее врио главы ведомства Александр Чуприян заявил, что границу России пересекли уже около 61 тысячи беженцев из Донбасса, сообщает RT.