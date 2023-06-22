Пермский депутат от ЛДПР предложил платить деньги в обмен на отказ от аборта
Депутат от фракции ЛДПР Заксобрания Пермского края Олег Постников предложил платить женщинам деньги и оплачивать путевку в санаторий в обмен на отказ от аборта. Его слова приводит Ura.ru.
При этом государство может изъять ребенка, и вернуть матери, когда она «созреет» до материнства.
Выплаченные деньги планируется перечислять на поддержание здоровья женщины. С таким предложением выступил Постников во время доклада о демографической ситуации в крае. Согласно статистике, в регионе в прошлом году было сделано 10141 абортов, из них 6418 - по желанию женщин.
Ранее основатель ОМС Владимир Гришин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал проводить аборты только в государственных клиниках.
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