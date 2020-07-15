В СПЧ назвали клетки в судах «пережитком прошлого»

«Как я вижу по своей практике, во время заседаний в регионах этот процесс уже запущен. Я видел, к примеру, очень современные здания судов в республике Татарстан, в Кемеровской области, на Кузбассе, где никаких клеток нет, а есть стеклянные перегородки. Я считаю, что наша судебная система неплохо финансируется. Если требуются какие-то дополнительные затраты, то нужно их пересмотреть. На мой взгляд, этот вопрос уже решен, и есть понимание со стороны руководства Верховного суда, что клетки – это пережиток прошлого, это оскорбительно и для людей по ту сторону клетки, и для всех участников заседания, для родственников. Так что я не вижу повода для какой-то дискуссии, спора, эти пережитки нужно преодолевать», – сказал он.

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