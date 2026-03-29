ФНС опровергла сообщения о блокировке счетов россиян за несдачу декларации

В пресс-службе ведомства заявили, что распространяющиеся в СМИ сообщения не соответствуют действительности.

В ФНС подчеркнули, что приостановка операций по счетам в случае неподачи декларации касается не всех физических лиц. Такая мера может быть применена только к индивидуальным предпринимателям, организациям, адвокатам, нотариусам и другим лицам, занимающимся частной практикой, доходы которых связаны с предпринимательской деятельностью.

Если указанные налогоплательщики не представят декларацию в течение 20 дней после истечения установленного срока, операции по их счетам могут быть приостановлены.

Физические лица, не являющиеся предпринимателями, обязаны подать декларацию 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2025 году, до 30 апреля 2026 года. Отчитаться необходимо тем, кто продавал недвижимость, находившуюся в собственности меньше минимального срока владения, получал крупные подарки не от близких родственников или выигрывал в лотерею.

