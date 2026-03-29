ФНС опровергла сообщения о блокировке счетов россиян за несдачу декларации
Федеральная налоговая служба (ФНС) опровергла информацию о блокировке банковских счетов физических лиц после 20 мая за несвоевременно поданную декларацию 3-НДФЛ.
В пресс-службе ведомства заявили, что распространяющиеся в СМИ сообщения не соответствуют действительности.
В ФНС подчеркнули, что приостановка операций по счетам в случае неподачи декларации касается не всех физических лиц. Такая мера может быть применена только к индивидуальным предпринимателям, организациям, адвокатам, нотариусам и другим лицам, занимающимся частной практикой, доходы которых связаны с предпринимательской деятельностью.
Если указанные налогоплательщики не представят декларацию в течение 20 дней после истечения установленного срока, операции по их счетам могут быть приостановлены.
Физические лица, не являющиеся предпринимателями, обязаны подать декларацию 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2025 году, до 30 апреля 2026 года. Отчитаться необходимо тем, кто продавал недвижимость, находившуюся в собственности меньше минимального срока владения, получал крупные подарки не от близких родственников или выигрывал в лотерею.
Ранее стало известно, что ФНС получит доступ к банковским переводам россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- ФНС опровергла сообщения о блокировке счетов россиян за несдачу декларации
