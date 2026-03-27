В России введут новые правила при переводе денег

Власти усилят контроль за малым бизнесом и самозанятыми. С 1 апреля 2026 года при оформлении транзакций им нужно будет указывать полные ФИО получателя и подробную информацию о товарах и услугах в назначении платежа . Кроме того, ФНС вместе с Банком России получит постоянный доступ к информации о переводах россиян, чтобы «обелить» экономику. А предстоящей осенью Минфин рассмотрит возможность распространить НДС на операции по СБП.

Как заявил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин, новые требования направлены на борьбу с теневым сектором экономики. По его словам, изменения затронут тех предпринимателей и самозанятых, которые принимают оплату напрямую на карту или по номеру телефона без отражения операций в отчетности.

При этом новые правила не распространяются на переводы между обычными физическими лицами. Изменения требований по заполнению реквизитов коснутся только переводов в бюджетную систему РФ и платежей на казначейские счета.

Ранее стало известно, что ФНС получит доступ к банковским переводам россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

