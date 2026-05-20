Официант, повар и курьер: Сколько в месяц могут заработать подростки
Наталья Голованова заявила НСН, что чаще всего в свободное от учебы время подростки работают сотрудниками общепита, продавцами или кассирами, а также курьерами.
В Москве на позиции официанта можно заработать до девяти тысяч рублей в день, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Каждый пятый школьник в России зарабатывает деньги самостоятельно. Такие данные показало исследование онлайн-школы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ «Умскул». Голованова рассказала, на какие должности берут молодых работников.
«Чаще всего в свободное от учебы время подростки работают сотрудниками общепита, продавцами, курьерами, промоутерами, а также аниматорами. Для соискателей с 14 лет доступны позиции продавцов и кассиров, специалистов клиентского сервиса и колл-центров, курьеров и сборщиков заказов, работников заведений общественного питания», - отметила она.
Голованова раскрыла, сколько могут заработать подростки в месяц.
«Что касается заработка, в Москве, например, на позиции официанта можно заработать 9 тысяч рублей в день, садовник-озеленитель может заработать от 70 тысяч рублей в месяц. В Тамбове и Орле сейчас есть вакансии для школьников на позиции курьера – три тысячи рублей в день. Еще есть вакансии упаковщика, культурных организаторов, организатора мероприятий. Здесь зарплаты варьируются в зависимости от региона от 30 до 60 тысяч рублей в месяц. Стажер-помощник повара может заработать до 34 тысяч в месяц, такие вакансии популярны, например, в Геленджике», - добавила она.
Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил, что подросток может заработать 50-60 тысяч рублей, если работает по 6-7 часов четыре дня в неделю
