Перевод без прорыва: С какими задачами справятся нейросети
Применение искусственного интеллекта оправдано далеко не всегда, заявил НСН Александр Жадан.
Сегодня наблюдается массовая нормализация использования искусственного интеллекта (ИИ), однако нейросети подходят лишь для решения простых задач, рассказал в беседе с НСН руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан.
ИИ пока не дает прорыва в эффективности работы, сообщили аналитики компании Workday. Опрос сотрудников крупных компаний из США, Европы и Азии показал, что нейросети помогают сэкономить несколько часов в неделю. Но почти треть этого времени затем тратится на исправление неточностей и доработку. Эксперты называют эту ситуацию "парадоксом производительности". Схожие данные получают и исследователи из MIT и Harvard Business Review. Жадан заметил, что искусственный интеллект на данный момент больше подходит для решения простых задач.
«Нейросети постоянно развиваются, но конкретно российские модели кратно отстают от зарубежных. Здесь фактор перепроверки, доработки не во многом повышает эффективность, в отличие от иностранных моделей. Они ближе к тому, чтобы поставить задачу, получить результат. Сегодня в задачах, которые максимально простые, как перевод, например, искусственный интеллект работает хорошо. Если мы говорим про задачи, где меньше всего происходит автоматизации, какая-то полевая работа или задачи, которые включают в себя комплексное выполнение, верхнеуровневое управление компанией. Такие задачи меньше всего эффективны для использования нейросетей», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, использование нейросетей необходимо далеко не всегда.
«Сейчас происходит массовая нормализация использования нейросетей. Компании, которые не внедряют нейросети в свои задачи, которые нуждаются в автоматизации, по факту проигрывают другим компаниям, которые их внедряют. Поэтому здесь несколько повышается уровень требования. Нужно понимать, что для некоторых задач не нужны нейросети, достаточно линейной регрессии и простой автоматизации», - заявил Жадан.
Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала «Радиоточке НСН», что по итогам 2025 года уже 45% сотрудников пользуются искусственным интеллектом в работе. По ее словам, спрос на сотрудников, имеющих навык работы с ИИ, напрямую связан с уровнем доверия к этому инструменту, больше всего на ИИ полагаются маркетологи.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Перевод без прорыва: С какими задачами справятся нейросети
- США захватили еще один танкер с венесуэльской нефтью
- САП потребует залог для Тимошенко по делу о подкупе депутатов
- «Мастерская Брусникина» представила спектакль о доброте и поиске счастья
- Экономист назвал вторую половину января самым сложным периодом для бюджета
- Почему Мерц заговорил о мире в Европе и о России как о соседе
- СМИ: Концерты Долиной могут отменить из-за низких продаж
- Как замотивировать россиян брать животных из приютов
- Военэксперт Леонков заявил, что Европа не сможет создать аналог «Орешника»
- Дешево и вкусно: Угрозы Трампа не отпугнули туристов от Кубы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru