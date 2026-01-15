Перевод без прорыва: С какими задачами справятся нейросети

ИИ пока не дает прорыва в эффективности работы, сообщили аналитики компании Workday. Опрос сотрудников крупных компаний из США, Европы и Азии показал, что нейросети помогают сэкономить несколько часов в неделю. Но почти треть этого времени затем тратится на исправление неточностей и доработку. Эксперты называют эту ситуацию "парадоксом производительности". Схожие данные получают и исследователи из MIT и Harvard Business Review. Жадан заметил, что искусственный интеллект на данный момент больше подходит для решения простых задач.

«Нейросети постоянно развиваются, но конкретно российские модели кратно отстают от зарубежных. Здесь фактор перепроверки, доработки не во многом повышает эффективность, в отличие от иностранных моделей. Они ближе к тому, чтобы поставить задачу, получить результат. Сегодня в задачах, которые максимально простые, как перевод, например, искусственный интеллект работает хорошо. Если мы говорим про задачи, где меньше всего происходит автоматизации, какая-то полевая работа или задачи, которые включают в себя комплексное выполнение, верхнеуровневое управление компанией. Такие задачи меньше всего эффективны для использования нейросетей», - сказал он.