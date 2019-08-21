Перестанут покупать. «Синие ведерки» о предстоящем подорожании автомобилей
Координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов в эфире НСН рассказал о возможных последствиях роста цен на авто.
В России ожидается резкое подорожание автомобилей из-за прекращения господдержки. У крупных автопроизводителей в России истекает соглашения о промсборке. Благодаря этому документу, компоненты для изготовления автомобилей в страну могли ввозиться на льготных условиях. Средства выделялись производителям, имеющим соглашения о промышленной сборке на территории РФ.
Действие этого документа в конце 2018 года уже истекло у компаний Hyundai, нынешним летом у альянса Renault-Nissan-«АвтоВАЗ», недавно закончилось оно и у «КамАЗ»-Daimler. Этот факт явился причиной подорожания автомобилей Lada с 1 августа. Соглашение актуально для группы PSA, концернов Toyota и Volkswagen, и еще ряда компаний, но и у них договоренность истечет в конце 2019 – начале 2020 года, из-за чего в 2020 году ожидается резкое и масштабное подорожание автомобилей в России.
Координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов в эфире НСН заявил, что автопроизводители могут повысить цены, но это сократит спрос и поставит отрасль под угрозу.
«На эту тему автопроизводители выступали единым фронтом, хотели потребовать от государства продолжить программу субсидирования. Но эта программа практически не влияла рынок новых автомобилей, потому что все субсидии, скажем так, осваивались раньше, чем они доходили до пользователя. По сути, люди, которые приходили в автосалон с желанием купить автомобиль с субсидией, уходили, купив этот автомобиль дороже, еще и в кредит, еще и со страховкой впаренной. Так что для потребителей ничего не изменится. А для тех, кто эти субсидии осваивал, для них этот денежный дождь закончится. Надо будет как-то адаптироваться к новой реальности. Просто так повышать на падающем рынке цены они не смогут. Автомобили с пробегом тоже подорожают. Так что производители сами должны решать, как вести себя в условиях падающего рынка. Как они будут выкручиваться, покажет время. Но если автомобили начнут резко расти в цене, упадет их реализация и объемы их производства тоже упадут. Люди банально перестанут их покупать. Это будет очень совпадать с политикой правительства России, которое борется с автомобилями как с основной причиной пробок и всех бед в российской экономике», - добавил он.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предлагают освобождать от уплаты штрафов водителей, которых не оповестили о нарушении ПДД на портале госуслуг в положенный срок. Согласно проекту документа, информация о нарушении и штрафе на водителя должна быть размещена на портале госуслуг в течение десяти дней с момента фиксации правонарушения камерой. В противном случае водитель может быть освобожден от административной ответственности.
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