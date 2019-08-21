Перестанут покупать. «Синие ведерки» о предстоящем подорожании автомобилей

В России ожидается резкое подорожание автомобилей из-за прекращения господдержки. У крупных автопроизводителей в России истекает соглашения о промсборке. Благодаря этому документу, компоненты для изготовления автомобилей в страну могли ввозиться на льготных условиях. Средства выделялись производителям, имеющим соглашения о промышленной сборке на территории РФ.

Действие этого документа в конце 2018 года уже истекло у компаний Hyundai, нынешним летом у альянса Renault-Nissan-«АвтоВАЗ», недавно закончилось оно и у «КамАЗ»-Daimler. Этот факт явился причиной подорожания автомобилей Lada с 1 августа. Соглашение актуально для группы PSA, концернов Toyota и Volkswagen, и еще ряда компаний, но и у них договоренность истечет в конце 2019 – начале 2020 года, из-за чего в 2020 году ожидается резкое и масштабное подорожание автомобилей в России.

Координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов в эфире НСН заявил, что автопроизводители могут повысить цены, но это сократит спрос и поставит отрасль под угрозу.