Шкуматов: Одна поездка без полиса может стать дороже его оформления

Петр Шкуматов: «Штрафы касались в основном превышения скорости и неправильной парковки в разных регионах России. Вот что бывает, если вовремя их не оплачивать. Очень надеюсь, что за штурвалом самолета да еще и с пассажирами девушка правила нарушать не будет», - сказал он НСН.

