Шкуматов: Одна поездка без полиса может стать дороже его оформления
Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, автомобильных новостей уходящей недели.
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер. Пока систему тестируют, автовладельцам вместо штрафов приходят лишь письма с рекомендацией оформить полис. По окончании тестирования водители получат штраф в размере 800 рублей, отмечает газета. Первые письма направили уже 5,5 тысячи нарушителей.
Петр Шкуматов: «Так что, если вы ездите на автомобиле без полиса ОСАГО – самое время его оформить. Иначе каждая камера, попавшаяся на пути, будет выписывать вам 800-рублевый «билетик». В результате одна поездка без полиса может обойтись в его полную стоимость», - предупредил Петр Шкуматов в беседе с НСН.
Девушка-пилот не смогла выполнить свой первый рейс за рубеж из-за долгов
В Санкт-Петербурге девушка-пилот не смогла выполнить свой первый рейс за рубеж из-за долгов почти на 1 млн руб., из которых — по взысканию штрафов ГИБДД на сумму более 130 тыс. руб.
Петр Шкуматов: «Штрафы касались в основном превышения скорости и неправильной парковки в разных регионах России. Вот что бывает, если вовремя их не оплачивать. Очень надеюсь, что за штурвалом самолета да еще и с пассажирами девушка правила нарушать не будет», - сказал он НСН.
В МВД придумали, что сделать с заброшенными постами ДПС
В МВД придумали, что сделать с заброшенными постами ДПС. Сейчас прорабатывается идея о создании на базе закрытых постов ДПС специальных площадок, где водители могли бы получить помощь и отдохнуть.
Петр Шкуматов: «Предложение о передаче неиспользуемых постов ДПС под площадки для отдыха водителей высказывается уже не в первый раз. Но сейчас от слов перешли к делу. Уже прорабатываются первые четыре участка, где планируется организовать такие площадки», - пояснил он, общаясь с НСН.
Россиянка отсудила 1,5 млн рублей за ржавый Kia Rio
Россиянка отсудила 1,5 млн рублей за ржавый Kia Rio. Независимая экспертиза показала, что новый автомобиль начал ржаветь из-за производственного дефекта. Гарантийный срок на автомобиль составляет 60 месяцев или 150 000 км пробега. Однако почти сразу после покупки, как уверяет истица, машина начала «цвести». Появившиеся дефекты исправили по гарантии.
Петр Шкуматов: «Думаете, если вам продали бракованный автомобиль, надо расстраиваться? Нет! Как показывает эта история, надо радоваться. Ведь сумма компенсации, которую должна получить пострадавшая сторона, кратно превышает стоимость нового автомобиля. Куда удачливая женщина потратит 1,5 млн – не сообщается», - отметил Петр Шкуматов в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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