Перестали работать сайт и приложение «Авито»

Сайт и приложение сервиса объявлений «Авито» перестали работать.

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Ресурсы недоступны для пользователей с вечером 14 мая. При попытке зайти на сайт появляется «ошибка 502». В приложении сервиса сообщается о неизвестной ошибке.

Не исключено, что ресурсы подверглись атакам хакеров.

Напомним, в ночь на 9 мая хакерами были взломаны электронные программы передач некоторых операторов платного телевидения. Также была затронута и телевизионная программа передач в «Яндексе». Кроме того, кибератаке подвергся Rutube.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Хакеры
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