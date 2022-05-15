Перестали работать сайт и приложение «Авито»
Сайт и приложение сервиса объявлений «Авито» перестали работать.
Ресурсы недоступны для пользователей с вечером 14 мая. При попытке зайти на сайт появляется «ошибка 502». В приложении сервиса сообщается о неизвестной ошибке.
Не исключено, что ресурсы подверглись атакам хакеров.
Напомним, в ночь на 9 мая хакерами были взломаны электронные программы передач некоторых операторов платного телевидения. Также была затронута и телевизионная программа передач в «Яндексе». Кроме того, кибератаке подвергся Rutube.
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