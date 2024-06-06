«Перешла дорогу»: Задержание ведьмы Полынь связали с недоброжелателями
Алена Полынь не участвовала в "Битве экстрасенсов", при этом даже маги должны относиться уважительно к любому вероисповеданию, заявили НСН Зираддин Рзаев и Бэла Белая.
Глава оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Алена Полынь могла перейти кому-то дорогу, такое мнение высказала в интервью НСН парапсихолог и экстрасенс Бэла Белая.
Ивантеевский суд Подмосковья арестовал ведьму Алену Полынь на два месяца. Ей предъявили обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих. Женщина несколько лет продавала литературу, в которой содержались призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви, рассказали в Следственном комитете (СК) России по Московской области. Экстрасенс частично признала свою вину.
Белая считает, что Полынь была задержана из-за вероятных недоброжелателей.
«Мое мнение, что Алена действительно является очень сильным магом и, скорее всего, перешла кому-то дорогу. Все знают, что сильные мира сего часто прибегают к помощи эзотериков и, возможно, случился конфликт интересов. И конечно, мы живем в стране, в которой духовность и вера находятся на наивысшем уровне, поэтому мы должны уважительно относиться к любому вероисповеданию», - подчеркнула Белая.
Накануне в СМИ появились публикации о задержании Суликовой. Журналисты рассказали о ее «достижениях» и предположили, что она участвовала в «Битве экстрасенсов». Однако на телеканале ТНТ отметили, что «ведьма», как называла себя сама Полынь, не брала старт в отборочных испытаниях ни в одном из сезонов, а также не подавала заявку на предварительный кастинг.
В свою очередь, участник «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев подтвердил НСН, что Полынь не принимала участие в съемках популярного телешоу.
«Я лично с ней не знаком. Но она, на самом деле, не участница "Битвы экстрасенсов". Что касается экстремизма, везде пишут, что ее обвиняют по этой статье. Это очень серьезное обвинение. К сожалению, нигде не уточняют, что за книгу она продавала. Но я доверяю нашим службам», - отметил он.
Зираддин также призвал запретить все «магические» определения людей, так как они звучат несерьезно и смешно.
«Я сам всегда против слова «ведьма». Мы живем в 21 веке. Человек может себя называть как угодно, но не так. Все названия и словосочетания со словом «ведьма» очень глупо звучат. Как независимое демократическое государство, мы должны создавать научные лаборатории, чтобы там проверялись способности специалистов. Но слова «ведьмы», «колдуны», «маги» - нужно убирать. Они неприемлемые», - пояснил Зираддин.
Ранее сопредседатель Совета предпринимателей Москвы Андрей Ковалев заявил спецкору НСН, что Полынь является мошенницей и 25 лет издевалась над верующими людьми.
Депутат Госдумы Виталий Милонов, также неоднократно называвший Полынь мошенницей, заявил «Газете.Ru», что та судилась с ним и наводила порчу. «Я православный человек, на меня вся эта белиберда не распространяется. Поэтому хочу сказать тем, кто прислушивался к Полыни к этой: не рой другому яму, сам в нее попадешь», — заключил он.
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