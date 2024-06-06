«Перешла дорогу»: Задержание ведьмы Полынь связали с недоброжелателями

«Мое мнение, что Алена действительно является очень сильным магом и, скорее всего, перешла кому-то дорогу. Все знают, что сильные мира сего часто прибегают к помощи эзотериков и, возможно, случился конфликт интересов. И конечно, мы живем в стране, в которой духовность и вера находятся на наивысшем уровне, поэтому мы должны уважительно относиться к любому вероисповеданию», - подчеркнула Белая.

Накануне в СМИ появились публикации о задержании Суликовой. Журналисты рассказали о ее «достижениях» и предположили, что она участвовала в «Битве экстрасенсов». Однако на телеканале ТНТ отметили, что «ведьма», как называла себя сама Полынь, не брала старт в отборочных испытаниях ни в одном из сезонов, а также не подавала заявку на предварительный кастинг.



В свою очередь, участник «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев подтвердил НСН, что Полынь не принимала участие в съемках популярного телешоу.

«Я лично с ней не знаком. Но она, на самом деле, не участница "Битвы экстрасенсов". Что касается экстремизма, везде пишут, что ее обвиняют по этой статье. Это очень серьезное обвинение. К сожалению, нигде не уточняют, что за книгу она продавала. Но я доверяю нашим службам», - отметил он.

Зираддин также призвал запретить все «магические» определения людей, так как они звучат несерьезно и смешно.

«Я сам всегда против слова «ведьма». Мы живем в 21 веке. Человек может себя называть как угодно, но не так. Все названия и словосочетания со словом «ведьма» очень глупо звучат. Как независимое демократическое государство, мы должны создавать научные лаборатории, чтобы там проверялись способности специалистов. Но слова «ведьмы», «колдуны», «маги» - нужно убирать. Они неприемлемые», - пояснил Зираддин.

Ранее сопредседатель Совета предпринимателей Москвы Андрей Ковалев заявил спецкору НСН, что Полынь является мошенницей и 25 лет издевалась над верующими людьми.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, также неоднократно называвший Полынь мошенницей, заявил «Газете.Ru», что та судилась с ним и наводила порчу. «Я православный человек, на меня вся эта белиберда не распространяется. Поэтому хочу сказать тем, кто прислушивался к Полыни к этой: не рой другому яму, сам в нее попадешь», — заключил он.

