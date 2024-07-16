«Самого чуть не сбили!»: Депутат Ефимов выступил за полный запрет электросамокатов
Скорость самокатов тяжело отслеживать, и люди постоянно получают травмы, заявил НСН депутат Госдумы Виталий Ефимов.
Полный запрет самокатов – правильное решение, так как этот транспорт очень травмоопасный, к тому же он не создает никакой физической нагрузки для человека в отличие от велосипеда. Об этом НСН заявил президент Союза транспортников России, депутат Госдумы Виталий Ефимов.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин на фоне принятия законопроекта о штрафах для пользователей электросамокатов запустил в своем телеграм-канале опрос о полном запрете передвижения по улицам на этом виде транспорта. По его словам, такие предложения поступают часто. Сейчас уже 71% проголосовавших выступает за полный запрет. Ефимов отметил, что он поддерживает полный запрет самокатов.
«Скорость самокатов тяжело отследить, люди постоянно травмируются. Я сам несколько раз был в миллиметре от столкновения с электросамокатом. Поэтому вопрос очень важный и нужный. Тротуар – для пешеходов, для всех остальных средств передвижения у нас есть дороги. Так что запрет самокатов – это одна из самых правильных мер. Правильно, что он задал такой вопрос, депутатам нужно советоваться с народом. Я его поддерживаю. Мы сейчас производим беспилотники, мы их тоже должны «парковать» на улицах, как электросамокаты? К техническому прогрессу должна быть готова и инфраструктура», – поделился он.
Ефимов подчеркнул, что самокаты – совершенно не спортивный вид транспорта, и посоветовал молодым людям заменить их на велосипеды.
«При всем уважении к молодежи – пусть пересаживаются на велосипеды. Они менее травматичные, люди крутят педали и будут более здоровыми. А на самокате человек едет, не прилагая усилий. Надо заниматься физической культурой», – подытожил депутат.
Ранее судебные приставы впервые конфисковали электросамокат у виновника ДТП, который наехал на пожилую женщину, он находился в нетрезвом состоянии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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