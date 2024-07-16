«Самого чуть не сбили!»: Депутат Ефимов выступил за полный запрет электросамокатов

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин на фоне принятия законопроекта о штрафах для пользователей электросамокатов запустил в своем телеграм-канале опрос о полном запрете передвижения по улицам на этом виде транспорта. По его словам, такие предложения поступают часто. Сейчас уже 71% проголосовавших выступает за полный запрет. Ефимов отметил, что он поддерживает полный запрет самокатов.

«Скорость самокатов тяжело отследить, люди постоянно травмируются. Я сам несколько раз был в миллиметре от столкновения с электросамокатом. Поэтому вопрос очень важный и нужный. Тротуар – для пешеходов, для всех остальных средств передвижения у нас есть дороги. Так что запрет самокатов – это одна из самых правильных мер. Правильно, что он задал такой вопрос, депутатам нужно советоваться с народом. Я его поддерживаю. Мы сейчас производим беспилотники, мы их тоже должны «парковать» на улицах, как электросамокаты? К техническому прогрессу должна быть готова и инфраструктура», – поделился он.

Ефимов подчеркнул, что самокаты – совершенно не спортивный вид транспорта, и посоветовал молодым людям заменить их на велосипеды.