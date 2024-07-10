Госдума приняла в первом чтении штрафы для пользователей электросамокатов

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, за езду в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. За превышение скорости предлагается ввести штраф от 500 до пяти тысяч рублей.

Причинение лёгкого вреда здоровью нарушителю обойдётся в сумму от двух тысяч до пяти тысяч рублей, за причинение вреда средней тяжести выпишут штраф от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.

Также поправки предусматривают штрафы за езду на СИМ или велосипеде по автомагистрали, за нарушения при пересечении перекрёстков и движении по тротуарам, за оставление места ДТП и отказ от медосвидетельствования.

«С 1 марта прошлого года действуют ПДД для данного вида транспорта, но ответственности за их нарушение не было. Абсолютное большинство выступает за то, чтобы в этой сфере был наведен порядок», — заключил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее российские сервисы проката самокатов «Whoosh», «Яндекс» и «МТС Юрент» увеличили штрафы за нарушение правил сервиса и ПДД до 150 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».