Перепрофилированные под COVID-19 стационары Москвы возвращаются к прежнему режиму работы

Пять тысяч больничных коек в Москве, отданных для пациентов с COVID-19, вернутся к обычному режиму работы. Как пишет Интерфакс, об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что соответствующее распоряжение дал Сергей Собянин.

По словам Раковой, три тысячи из них вернут уже на следующей неделе. Власти Москвы пошли на такой шаг, поскольку половина коек, перепрофилированных для лечения зараженных коронавирусной инфекцией, уже свободна.

Отметим, к работе в стандартном режиме вернутся Челюстной-лицевой госпиталь для ветеранов войн, ГКБ имени Мухина, ГКБ имени Плетнева, ГКБ имени Демихова и ГКБ №31. При этом, часть заболевших COVID-19 примут временные госпитали, созданные специально для этих целей, сообщает Газета.ру.

В настоящий момент в столице для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией перепрофилировано около 23 тысяч коек в корпусах городских, федеральных и частных стационаров.

