Перепрофилированные под COVID-19 стационары Москвы возвращаются к прежнему режиму работы
Пять тысяч больничных коек в Москве, отданных для пациентов с COVID-19, вернутся к обычному режиму работы. Как пишет Интерфакс, об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что соответствующее распоряжение дал Сергей Собянин.
По словам Раковой, три тысячи из них вернут уже на следующей неделе. Власти Москвы пошли на такой шаг, поскольку половина коек, перепрофилированных для лечения зараженных коронавирусной инфекцией, уже свободна.
Отметим, к работе в стандартном режиме вернутся Челюстной-лицевой госпиталь для ветеранов войн, ГКБ имени Мухина, ГКБ имени Плетнева, ГКБ имени Демихова и ГКБ №31. При этом, часть заболевших COVID-19 примут временные госпитали, созданные специально для этих целей, сообщает Газета.ру.
В настоящий момент в столице для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией перепрофилировано около 23 тысяч коек в корпусах городских, федеральных и частных стационаров.
Ранее НСН писала, что в столице наблюдается значительное увеличение объемов оказания плановой медицинской помощи. Таким образом Москва постепенно возвращается к нормальной жизни. Об этом заявила главврач городской клинической больницы имени Виноградова, член комиссии Московской городской думы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова, пишет АГН Москва.
Она подчеркнула, что, несмотря на пандемию коронавируса, в мегаполисе на 30% вырос объем оказанной высокотехнологичной онкологической медпомощи. Парламентарий отметила, что 12 высокотехнологичных клиник обслуживали пациентов с диагнозами, которые требуют срочного вмешательства, а также продолжалось оказание плановой помощи пациентам с онкологическими и неврологическими диагнозами.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
371 тыс.+8 338 / сут.
Умерли
3 968+161 / сут.
Выздоровели
142 тыс.+11 079 / сут.
- Роскачество обнаружило в сметане следы антибиотиков
- Застройщики на карантине: Как строительный бизнес переживает пандемию
- Врач рассказала, как избежать заражения COVID-19 в салонах красоты
- Мировые цены на нефть продолжают снижение
- Дмитрий Рогозин назвал срок работы МКС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru