В Минздраве заявили о завершении коронавирусных выплат медикам за апрель
Все стимулирующие выплаты из федерального бюджета медикам, которые работают с коронавирусными пациентами, за апрель завершены. Об этом объявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
По сведениям Мурашко, доплату получили свыше 153 тысяч специалистов. Он заверил, что Минздрав целиком контролирует сроки и порядок таких выплат медицинским работникам, которые принимают участие в лечении заболевших COVID-19.
Ранее Михаил Мурашко сообщил, что в реанимациях в целом по России находятся около 2,5 тысяч человек с коронавирусом. Он отметил, что число пациентов в последнюю неделю стабилизировалось. В общей сложности в больницах лежат до 109 тысяч человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru