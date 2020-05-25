В Минздраве заявили о завершении коронавирусных выплат медикам за апрель

Все стимулирующие выплаты из федерального бюджета медикам, которые работают с коронавирусными пациентами, за апрель завершены. Об этом объявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

По сведениям Мурашко, доплату получили свыше 153 тысяч специалистов. Он заверил, что Минздрав целиком контролирует сроки и порядок таких выплат медицинским работникам, которые принимают участие в лечении заболевших COVID-19.

Ранее Михаил Мурашко сообщил, что в реанимациях в целом по России находятся около 2,5 тысяч человек с коронавирусом. Он отметил, что число пациентов в последнюю неделю стабилизировалось. В общей сложности в больницах лежат до 109 тысяч человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

