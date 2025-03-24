«В прокуратуру!»: В Госдуме услышали жалобы жильцов ПИКа на интернет

Ни один провайдер не вправе устанавливать монополию на работу в том или ином доме, его конкуренты, заключившие договор с жильцами, вправе обратиться в прокуратуру или Федеральную антимонопольную службу. Об этом НСН заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Массовый сбой произошел у провайдера Lovit (единственного провайдера в многоэтажках застройщика ПИК) 21 марта. Причиной стала сильнейшая DDoS-атака, сообщила пресс-служба Роскомнадзора. У многих абонентов (всего их около 200 тысяч) интернет не удалось починить до сих пор. При этом жильцы не могли попасть в свои квартиры, так как домофоны тоже работают через Сеть. По словам жителей, они уже несколько раз пытались добиться допуска других провайдеров, однако каждый раз получали отказ. Боярский заявил, что в этой ситуации провайдеры вправе обратиться в прокуратуру.