«В прокуратуру!»: В Госдуме услышали жалобы жильцов ПИКа на интернет

Если у провайдера заключен договор хотя бы с одним жильцом, по новому федеральному закону никто не вправе препятствовать ему работать, сказал НСН Сергей Боярский.

Ни один провайдер не вправе устанавливать монополию на работу в том или ином доме, его конкуренты, заключившие договор с жильцами, вправе обратиться в прокуратуру или Федеральную антимонопольную службу. Об этом НСН заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Массовый сбой произошел у провайдера Lovit (единственного провайдера в многоэтажках застройщика ПИК) 21 марта. Причиной стала сильнейшая DDoS-атака, сообщила пресс-служба Роскомнадзора. У многих абонентов (всего их около 200 тысяч) интернет не удалось починить до сих пор. При этом жильцы не могли попасть в свои квартиры, так как домофоны тоже работают через Сеть. По словам жителей, они уже несколько раз пытались добиться допуска других провайдеров, однако каждый раз получали отказ. Боярский заявил, что в этой ситуации провайдеры вправе обратиться в прокуратуру.

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«Если провайдеров не впускают без законных на то оснований, это действительно нарушение федерального закона. Для того, чтобы у альтернативного провайдера были основания зайти в дом, ему нужно заключить договор с одним из жильцов или с группой жильцов. Если после этого провайдер не сможет работать в жилом доме, он вправе обратиться в прокуратуру и в Федеральную антимонопольную службу. Те провайдеры, которых незаконно не впустили в дом, должны заявить свою позицию и представить аргументированные доказательства того, что они заключили договор. Ни одна управляющая компания не имеет права отказать человеку в заключении договора с другим провайдером. Федеральным законом созданы условия для добросовестной конкуренции провайдеров. Этот закон был принят в прошлом году, несмотря на то, что его принятию активно сопротивлялись», — сказал Боярский.

Ранее серверы «Мострансавто» подверглись атаке хакеров. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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