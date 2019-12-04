Перепад в 25 градусов пообещали россиянам

В частности, в центре Красноярского края за четыре дня температура воздуха повысится на 25 градусов. С минимальных значений в минус 20 градусов, она поднимется до значений в минус пять-десять градусов. На данный момент температура в регионе составляет минус 44-46 градусов.

Синоптик также отметил, что на юге Западной Сибири температура воздуха держится на отметке минус 25 градусов. Такие показатели оказались ниже нормы на 12-14 градусов. При этом он сообщил, что пройдет «совсем немного времени», и к концу рaбочей недели темперaтурa повысится, a в Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской облaстях нaчнется оттепель, сообщает Телеканал «360».

Ранее стало известно, что из Арктики в центральную Сибирь надвигается мощный антициклон, который несет с собой аномально низкие температуры. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН рассказал, что влияние арктического антициклона будет заметно не только в Сибири.

