«Вплоть до слепоты!»: Иммунолог Крючков рассказал о страшных последствиях кори
Корь опасна тяжелыми осложнениями, которые могут проявиться через 6-7 лет, заявил НСН Николай Крючков. Речь идет о коревом энцефалите, поражении внутреннего уха и роговицы глаза.
Корь опасна тяжелыми последствиями и осложнениями, острый коревой энцефалит проявляется только через 6-7 лет и лишает человека многих функций, также заболевание может привести к слепоте, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в интервью НСН.
С начала года в России выявили в 288 раз больше заболевших корью, чем годом ранее. По словам экспертов, стремительный рост заболевания связан с последствиями пандемии, а также дефицитом вакцин от кори в стране, растущими антипрививочными настроениями и традициями части этнических и религиозных групп, пишет газета «Коммерсант». Крючков назвал такую статистику беспрецедентной.
«Мы обновили рекорд 2019 года, тогда заболевших было четыре тысячи, в год это очень много. В 2018 году было две с половиной тысячи, до этого было гораздо меньше. Сегодня мы в два раза рекорд превысили, это просто беспрецедентная заболеваемость, это очень много для кори. Корь опасна тяжелыми последствиями и осложнениями. Острый коревой энцефалит, например, только через 6-7 лет проявляется, лишает человека многих функций, поражение внутреннего уха, поражение роговицы глаза с возможной слепотой. И это еще не все, список большой», - отметил он.
По его словам, вспышки в общежитиях среди работников и студентов – это лишь вершина айсберга, но групповое проживание действительно значительно повышает риск заражения на фоне низких охватов вакцинации.
«Вершина айсберга – это вспышки в общежитиях, в местах, где живут сезонные работники, студенты, школьники. Корь – это одна из самых заразных инфекций у человека, в среднем при отсутствии мер каждый человек заболевший заражает примерно 18-20 человек. Общая заболеваемость гораздо выше, чем вспышки, о которых пишут СМИ. Главная причина – снижение коллективного иммунитета, так как недостаточный охват вакцинации. Конечно, есть случаи завозные, но это не главная история. Мигранты влияют, так как вокруг нас есть страны, у которых еще меньше охват вакцинации, но повторюсь, что это не главная причина. Вспышки были и среди сезонных рабочих, которые россияне. Они просто живут вместе в закрытых помещениях, это взрослые люди, у которых уже иммунитет против кори ослаблен», - объяснил собеседник НСН.
В связи с этим иммунолог призвал начать ревакцинацию именно с профессиональных групп, а также следить за вакцинацией детей.
«Единственный вариант здесь – усилить контроль за вакцинацией, ревакцинировать людей без противопоказаний, если у человека нет документов о вакцинации. Нужно начать именно с профессиональных групп, потому что именно там вспышки. Детей тоже не надо сбрасывать со счетов, сегодня родители не хотят вакцинировать детей зачастую, это вообще скрытая история», - заключил он.
Резкое увеличение заболеваемости корью в России связано с отказом россиян от вакцинации и массовым приездом мигрантов, объяснил ранее «Радиоточке НСН» доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
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