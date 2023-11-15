«Временно отсутствует!»: Клиники Москвы сообщили о дефиците вакцины от кори
В «Инвитро» и «СМ-Клинике» сообщили НСН, что запись на вакцинацию от кори приостановлена из-за отсутствия препаратов. В «Медси» отметили, что вакцина заканчивается.
Новые сообщения о вспышках кори в разных регионах России в последнее время все чаще мелькают в СМИ. Врачи отмечают, что резкому распространению опасного заболевания способствует целый ряд факторов и призывают ревакцинироваться. На фоне тревожных сообщений НСН связалась с клиниками Москвы, чтобы выяснить, где сегодня можно привиться от кори и сколько это будет стоить.
Так, с начала года в России выявили в 288 раз больше заболевших корью, чем годом ранее. По словам экспертов, стремительный рост заболевания связан с последствиями пандемии, а также дефицитом вакцин от кори в стране, растущими антипрививочными настроениями и традициями части этнических и религиозных групп, пишет «Медвестник». В Роспотребнадзоре эту информацию не подтвердили.
При этом НСН выяснила, что дефицит вакцин все-таки присутствует. Так, препаратов от кори не осталось в столичных медицинских центрах «Инвитро», а также в «СМ-Клинике».
«К сожалению, у нас в Москве и Московской области на данный момент от кори нет вакцины. Комплексной вакцины (корь, паротит, краснуха, прим. НСН) тоже нет. Информации о том, когда вакцина будет, нет, вы можете уточнять информацию на сайте или на горячей линии», - сказали нам в компании «Инвитро».
Похожей информацией поделилась представитель компании «СМ-Клиника».
«К сожалению, у нас в клиниках вакцина от кори временно отсутствует. Комплексной вакцины (корь, паротит, краснуха, прим. НСН) тоже нет, пока ничего от кори нет», - объяснила она корреспонденту НСН.
В сети клиник «Медси» также подтвердили проблемы с наличием вакцины. При этом в некоторых клиниках препараты еще остались, стоимость прививки с обязательным осмотром терапевта сегодня составляет около трех тысяч рублей.
«Будем смотреть, где у нас осталась вакцина. Сегодня можно записаться на «Преображенскую площадь» и в «Мытищи». Это обычная коревая российская вакцина. Клиники работают с 8 утра до 20 часов вечера ежедневно, привиться можно в это время. По стоимости: 820 рублей вакцина плюс осмотр терапевта – 2300 рублей. На вакцинацию записаться можно только по телефону», - уточнили в компании.
Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с «Радиоточкой НСН» предупредил, что корь опасна тяжелыми последствиями и осложнениями, острый коревой энцефалит проявляется только через 6-7 лет и лишает человека многих функций, также заболевание может привести к слепоте.
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