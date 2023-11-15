«Временно отсутствует!»: Клиники Москвы сообщили о дефиците вакцины от кори

При этом НСН выяснила, что дефицит вакцин все-таки присутствует. Так, препаратов от кори не осталось в столичных медицинских центрах «Инвитро», а также в «СМ-Клинике».

«К сожалению, у нас в Москве и Московской области на данный момент от кори нет вакцины. Комплексной вакцины (корь, паротит, краснуха, прим. НСН) тоже нет. Информации о том, когда вакцина будет, нет, вы можете уточнять информацию на сайте или на горячей линии», - сказали нам в компании «Инвитро».

Похожей информацией поделилась представитель компании «СМ-Клиника».

«К сожалению, у нас в клиниках вакцина от кори временно отсутствует. Комплексной вакцины (корь, паротит, краснуха, прим. НСН) тоже нет, пока ничего от кори нет», - объяснила она корреспонденту НСН.

В сети клиник «Медси» также подтвердили проблемы с наличием вакцины. При этом в некоторых клиниках препараты еще остались, стоимость прививки с обязательным осмотром терапевта сегодня составляет около трех тысяч рублей.

«Будем смотреть, где у нас осталась вакцина. Сегодня можно записаться на «Преображенскую площадь» и в «Мытищи». Это обычная коревая российская вакцина. Клиники работают с 8 утра до 20 часов вечера ежедневно, привиться можно в это время. По стоимости: 820 рублей вакцина плюс осмотр терапевта – 2300 рублей. На вакцинацию записаться можно только по телефону», - уточнили в компании.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с «Радиоточкой НСН» предупредил, что корь опасна тяжелыми последствиями и осложнениями, острый коревой энцефалит проявляется только через 6-7 лет и лишает человека многих функций, также заболевание может привести к слепоте.

