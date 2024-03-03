Перекрыто движение по трассе «Таврида» в направлении Керчи
В Крыму в районе Феодосии движение по трассе «Таврида» временно ограничено в направлении Керчи, сообщил в Telegram советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Он пообещал вскоре сообщить о путях объезда и планируемом времени снятия ограничений.
Ранее было временно перекрыто движение по Крымскому мосту.
Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал быстро расследовать ситуацию с утекшей в Сеть аудиозаписью разговора немецких военных, в котором они обсуждают поставки ракет Украине и возможный удар ими по Крымскому мосту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru