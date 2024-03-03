Перекрыто движение по трассе «Таврида» в направлении Керчи

В Крыму в районе Феодосии движение по трассе «Таврида» временно ограничено в направлении Керчи, сообщил в Telegram советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Минобороны ФРГ подтвердило факт перехвата переговоров военных по Крымскому мосту

Он пообещал вскоре сообщить о путях объезда и планируемом времени снятия ограничений.

Ранее было временно перекрыто движение по Крымскому мосту.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал быстро расследовать ситуацию с утекшей в Сеть аудиозаписью разговора немецких военных, в котором они обсуждают поставки ракет Украине и возможный удар ими по Крымскому мосту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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