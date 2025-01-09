Милонов заявил, что алименты не должны быть ниже половины прожиточного минимума
Минимальный размер алиментов должен учитывать интересы ребенка, сообщил НСН депутат Виталий Милонов.
В некоторых случаях родители сегодня выплачивают детям несправедливо низкие алименты, однако при зарплате в 30-40 тысяч рублей мужчина не сможет отдавать на ребенка 20 тысяч рублей. Об этом в разговоре с НСН заявил зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Установка лимитов ежемесячных платежей по алиментам поможет в борьбе с неплательщиками, заявил управляющий партнер юридического бюро Дмитрий Кваша в беседе с 360.ru. Он допустил, что в каждом регионе должна быть своя сумма. При зарплате, превышающей сумму лимита, родитель обязан будет выплачивать ее в полном размере. Если же он получает меньше и уклоняется от платежей, то с него следует требовать как минимум 20 тысяч рублей. Милонов заметил, что подобная сумма будет оправдана далеко не в каждом случае.
«Важно отталкиваться от интересов ребенка. Сейчас есть несправедливо низкие алименты, когда выплачиваются недостаточные деньги, чтобы закрыть хотя бы половину расходов ребенка: прокормить его, одеть, собрать в школу. Конечно, должна быть установлена минимальная планка. Однако есть регионы, в которых люди за не очень квалифицированные виды работ получают 30-40 тысяч рублей в месяц. Требовать от человека, который получает 35 тысяч рублей, отдавать 20 отдавать - несправедливо. Получится, что его остаток ниже прожиточного минимума. Мы точно не заинтересованы в том, чтобы мужчина умер от голода и не платил никаких алиментов», - допустил он.
По словам собеседника НСН, минимальная планка алиментов должна составлять половину прожиточного минимума при условии, что оба родителя работают. Ранее правительство установило размер прожиточного минимума в 2025 году на уровне 17 733 рублей.
«Есть система, но если рассуждать, считаю, что когда мама и отец ребенка оба работают, минимально алименты должны составлять половину прожиточного минимума. Ниже быть не должно. Если же мама находится в декрете или у нее несколько детей, отец должен делать все, чтобы выдавать сумму, которая обеспечивает нормальную жизнь ребенка. Я выступаю за систему государственного учета уплаты алиментов через Госуслуги. Так государство будет в курсе того, что лицо, обязанное платить алименты, это делает. Не платишь, тут же получаешь пени, и дальше возникают сложности», - пояснил он.
Как рассказал «Радиоточке НСН» президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов, в России нет механизма, который бы позволил проконтролировать, на что тратятся алименты на ребенка, что способствует росту числа неплательщиков.
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