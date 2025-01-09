Милонов заявил, что алименты не должны быть ниже половины прожиточного минимума

Установка лимитов ежемесячных платежей по алиментам поможет в борьбе с неплательщиками, заявил управляющий партнер юридического бюро Дмитрий Кваша в беседе с 360.ru. Он допустил, что в каждом регионе должна быть своя сумма. При зарплате, превышающей сумму лимита, родитель обязан будет выплачивать ее в полном размере. Если же он получает меньше и уклоняется от платежей, то с него следует требовать как минимум 20 тысяч рублей. Милонов заметил, что подобная сумма будет оправдана далеко не в каждом случае.

«Важно отталкиваться от интересов ребенка. Сейчас есть несправедливо низкие алименты, когда выплачиваются недостаточные деньги, чтобы закрыть хотя бы половину расходов ребенка: прокормить его, одеть, собрать в школу. Конечно, должна быть установлена минимальная планка. Однако есть регионы, в которых люди за не очень квалифицированные виды работ получают 30-40 тысяч рублей в месяц. Требовать от человека, который получает 35 тысяч рублей, отдавать 20 отдавать - несправедливо. Получится, что его остаток ниже прожиточного минимума. Мы точно не заинтересованы в том, чтобы мужчина умер от голода и не платил никаких алиментов», - допустил он.