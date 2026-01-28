За пять лет цены на свинину в России выросли на 25-27%, однако это по-прежнему намного ниже инфляции, что делает эту продукцию даже более доступной для россиян, чем молочные товары. Об этом НСН рассказал глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Средняя оптовая цена свиной полутуши второй категории в период с 19 по 25 января 2026 года снизилась на 21% по сравнению с предыдущей неделей и составила 155 рублей за 1 кг, пишут «Известия» со ссылкой на данные NTech. В годовом выражении падение составило 23%. Окорок подешевел на 14% год к году — до 220 рублей за кг, а цена лопатки снизилась на 20%, до 200 рублей за кг. Юшин раскрыл, что благодаря доступным ценам, россияне потребляют рекордное количество мяса на человека.

«Нельзя сказать, что только импорт повлиял на цену. Мы, безусловно, чувствуем, что доходы домохозяйств, которые они могут потратить на продовольствие, снижаются. Мы видим снижение потребления очень разных продуктов питания, но мясо снижается последним. Мясо экономически более доступно, чем рыба и молочная продукция. Если у нас килограмм масла стоит в магазине уже 1200 рублей, то килограмм курицы стоит 200 рублей. Поэтому это поддерживало спрос. У нас в 2024 году (в 2025 немножко меньше) было рекордное потребление мяса – около 83 кг на человека в год. Это в два раза больше, чем в мире, где 42 кг на человека. Люди у нас едят много мяса, потому что цена доступная и мы выигрываем в этой ценовой конкуренции», - раскрыл он.

Также Юшин рассказал, как за последние года менялась цена на свинину и указал причины.

«Основным драйвером роста цен сегодня являются многочисленные инициативы по индексациям тех или иных налоговых сборов, потому что у домохозяйств деньги не вечные. Потребительские цены на свинину за пять лет выросли приблизительно на 25-27%. Это намного ниже инфляции, думаю, что по крайней мере в два раза. Цена на мясо птицы выросла за пять лет в пределах инфляции. Это то, что является фактором, поддерживающим спрос», - подытожил он.

Ранее Юшин рассказал, что значительная часть мясной продукции поставляется по долгосрочным контрактам с фиксированными ценами, которые пересматриваются нечасто, что снижает риск резких скачков стоимости для покупателей перед праздниками, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



