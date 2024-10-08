«Перегиб!»: Лянге отказалась считать гражданство отягчающим обстоятельством

«Это перегиб на фоне реально обоснованного ужесточения, связанного с миграционной политикой. Слишком долго у нас были незакрытые лазейки, через которые можно было манипулировать законом. Появлялись юридические фирмы, которые помогали мигрантам фактически незаконно легализоваться на нашей территории, повторно появляться, менять имена и возвращаться к нам. То, что сейчас предлагается, — какая-то странная мера. В Уголовном кодексе РФ есть обстоятельства, которые отягчают наказание. К ним относятся повторное преступление, особый цинизм и жестокость, тяжкие последствия, наличие сообщников. Причисляя к тяжким обстоятельствам то, что преступление совершено иностранцем, мы идем на нарушение закона: нарушаются причинно-следственная связь, логика и основные принципы российского общества, потому что мы во все времена считали всех людей равными перед законом. Лучше навести порядок в самом появлении мигрантов в России, четко разграничить, кто, для чего и на какой срок появляется в России», — сказала Лянге.

Собеседница НСН отметила, что слишком большое число мигрантов наносит ущерб механизации производственных процессов.

«Есть разные механизмы компенсации зачастую неквалифицированного труда мигрантов. Слишком большое количество мигрантов тормозит внедрение механизации в производственные процессы. Не так уж и выгодно хозяевам вкладываться в механизацию, в роботизацию, когда можно нанять дешевого мигранта и поставить в такие условия, из которых он выходит озверевшим и мстит обществу. Мигранты нужны, чтобы экономика развивалась, чтобы общество было лучше, богаче и благополучнее. А когда этот прицел сбит, получается, что те, кто использует труд мигранта, богатеют, кричат на каждом углу о необходимости низкоквалифицированной иностранной рабочей силы, а общество уже лезет на стену от того количества иностранцев, которое приезжает, не зная культуры и языка», — подытожила она.

Ранее глава ведомства Александр Бастрыкин заявил, что иностранцы за восемь месяцев 2024 года совершили в России 26 тысяч преступлений.

