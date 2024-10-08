«Перегиб!»: Лянге отказалась считать гражданство отягчающим обстоятельством
Слишком большое число мигрантов тормозит механизацию производства, к тому же нечеловеческие условия труда приводят к тому, что они начинают мстить обществу, сказала НСН Маргарита Лянге.
Принципы российского общества предусматривают равенство всех людей перед законом, нельзя рассматривать иностранное гражданство отягчающим обстоятельством, поскольку это означает дискриминацию. Об этом НСН заявила член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, член Общественной палаты Маргарита Лянге.
Депутат Госдумы Евгений Марченко внес законопроект о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления при наличии иностранного гражданства, документ доступен в думской электронной базе. По мнению Лянге, инициатива депутата противоречит российским законам.
«Это перегиб на фоне реально обоснованного ужесточения, связанного с миграционной политикой. Слишком долго у нас были незакрытые лазейки, через которые можно было манипулировать законом. Появлялись юридические фирмы, которые помогали мигрантам фактически незаконно легализоваться на нашей территории, повторно появляться, менять имена и возвращаться к нам. То, что сейчас предлагается, — какая-то странная мера. В Уголовном кодексе РФ есть обстоятельства, которые отягчают наказание. К ним относятся повторное преступление, особый цинизм и жестокость, тяжкие последствия, наличие сообщников. Причисляя к тяжким обстоятельствам то, что преступление совершено иностранцем, мы идем на нарушение закона: нарушаются причинно-следственная связь, логика и основные принципы российского общества, потому что мы во все времена считали всех людей равными перед законом. Лучше навести порядок в самом появлении мигрантов в России, четко разграничить, кто, для чего и на какой срок появляется в России», — сказала Лянге.
Собеседница НСН отметила, что слишком большое число мигрантов наносит ущерб механизации производственных процессов.
«Есть разные механизмы компенсации зачастую неквалифицированного труда мигрантов. Слишком большое количество мигрантов тормозит внедрение механизации в производственные процессы. Не так уж и выгодно хозяевам вкладываться в механизацию, в роботизацию, когда можно нанять дешевого мигранта и поставить в такие условия, из которых он выходит озверевшим и мстит обществу. Мигранты нужны, чтобы экономика развивалась, чтобы общество было лучше, богаче и благополучнее. А когда этот прицел сбит, получается, что те, кто использует труд мигранта, богатеют, кричат на каждом углу о необходимости низкоквалифицированной иностранной рабочей силы, а общество уже лезет на стену от того количества иностранцев, которое приезжает, не зная культуры и языка», — подытожила она.
Ранее глава ведомства Александр Бастрыкин заявил, что иностранцы за восемь месяцев 2024 года совершили в России 26 тысяч преступлений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru