Бастрыкин заявил о росте преступности среди нелегальных мигрантов

Он уточнил, что при этом почти в три раза выросло количество преступлений, которые совершили нелегальные мигранты - с 2 880 до 8 059.

Также с 5 868 до 9 708 выросло число «преступных посягательств» со стороны трудовых мигрантов, тяжких деяний стало больше на 12%. Зафиксировано 73 преступления экстремистской направленности - на 14 больше, чем годом ранее.

«С семи до 11 тысяч увеличилось число преступлений, совершенных приезжими, получившими гражданство РФ менее 10 лет назад», — добавили в СК РФ.

Ранее депутаты Госдумы в первом чтении приняли закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

