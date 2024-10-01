Бастрыкин заявил о росте преступности среди нелегальных мигрантов
Иностранцы за восемь месяцев 2024 года совершили в России 26 тысяч преступлений. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.
Он уточнил, что при этом почти в три раза выросло количество преступлений, которые совершили нелегальные мигранты - с 2 880 до 8 059.
Также с 5 868 до 9 708 выросло число «преступных посягательств» со стороны трудовых мигрантов, тяжких деяний стало больше на 12%. Зафиксировано 73 преступления экстремистской направленности - на 14 больше, чем годом ранее.
«С семи до 11 тысяч увеличилось число преступлений, совершенных приезжими, получившими гражданство РФ менее 10 лет назад», — добавили в СК РФ.
Ранее депутаты Госдумы в первом чтении приняли закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru