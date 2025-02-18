Переехавшие в Москву россияне рассказали о причинах смены города

Так, каждый третий опрошенных (31%) заявил, что переехал в столицу именно из-за богатой культурной жизни.



Карьерные перспективы и высокие зарплаты привлекают 30% респондентов, медицина и образование - 19%. Инфраструктура, социальные программы и обучение в вузах важны не так сильно (от 1% до 5% опрошенных).

Ранее стало известно, что около 10% россиян, которые переехали из страны в 2022–2023 годах, вернулись в Россию, напоминает «Радиоточка НСН».

