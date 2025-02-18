Переехавшие в Москву россияне рассказали о причинах смены города

В Москву чаще всего переезжают ради культурной жизни, пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании Regions Development.

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Так, каждый третий опрошенных (31%) заявил, что переехал в столицу именно из-за богатой культурной жизни.

Карьерные перспективы и высокие зарплаты привлекают 30% респондентов, медицина и образование - 19%. Инфраструктура, социальные программы и обучение в вузах важны не так сильно (от 1% до 5% опрошенных).

Ранее стало известно, что около 10% россиян, которые переехали из страны в 2022–2023 годах, вернулись в Россию, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
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