Переехавшие в Москву россияне рассказали о причинах смены города
В Москву чаще всего переезжают ради культурной жизни, пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании Regions Development.
Так, каждый третий опрошенных (31%) заявил, что переехал в столицу именно из-за богатой культурной жизни.
Карьерные перспективы и высокие зарплаты привлекают 30% респондентов, медицина и образование - 19%. Инфраструктура, социальные программы и обучение в вузах важны не так сильно (от 1% до 5% опрошенных).
Ранее стало известно, что около 10% россиян, которые переехали из страны в 2022–2023 годах, вернулись в Россию, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru