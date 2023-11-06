Переехавшая в РФ экс-глава МИД Австрии удивилась дружелюбию россиян
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призналась, что приятно удивлена дружелюбию россиян. Дипломат дала интервью RT.
Кнайсль заявила, что в России больше дружелюбия и прямоты, чем в странах Европы. Экс-министр отметила, что люди на улице всегда готовы объяснить дорогу, а продавщицы в магазинах общаются с ней на языке жестов.
Дипломат считает, что россияне всегда готовы помочь иностранцам, чего не наблюдается в Австрии и Германии.
После переезда в Россию Кнайсль возглавила центр Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ). Дипломат говорила, что на родине ее считают «российским шпионом».
Ранее бывший министр снимала домик в Рязанской области, напоминает «Радиоточка НСН».
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