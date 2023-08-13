Слуцкий назвал экс-главу МИД Австрии Кнайсль влюбленным в Россию человеком

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий навестил бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в Рязанской области, пишет ТАСС.

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Слуцкий заявил, что знает Кнайсль на протяжении многих лет. Парламентарий отметил ее проекты на стыке науки и политики, в том числе с Санкт-Петербургским университетом (СПбГУ).

«Будем ее всячески поддерживать, она прекрасный человек, влюбленный в Россию. Думаю, у нее и ее возможных совместных проектов прекрасное будущее», - сказал политик.

В беседе с газетой «Вид сбоку» бывший министр рассказала, что поселилась в селе Петрушово в Рязанской области. По информации издания, Кнайсль арендовала дом и намерена выучить русский язык, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Леонида Слуцкого
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