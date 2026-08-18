Перед новым учебным годом спрос на школьную литературу вырос на 19%
Перед началом учебного года в России растёт спрос на книги и школьные принадлежности. По данным сервиса доставки «Купер», во второй половине лета интерес к литературе для школьников увеличился на 19%, а в Москве — на 25%. Результаты исследования есть у НСН.
Учебная литература по математике второй год подряд остаётся самой востребованной. Также популярен спрос на пособия по обществознанию (в «Читай‑городе» продажи выросли на 34%) и на материалы для подготовки к ЕГЭ (плюс 17%). Среди художественной литературы подростки чаще всего выбирают «Мастера и Маргариту» М. А. Булгакова и «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского. В топ‑5 также вошли «Мы» Е. И. Замятина, «Мёртвые души» Н. В. Гоголя и «Отцы и дети» И. С. Тургенева.
По информации ЮMoney, с 20 июля по 10 августа покупка бумажных и аудиокниг выросла на 17% по сравнению с прошлым годом, а оборот книжных магазинов — на 28%. Средний чек достиг 226 рублей.
Активно растёт и спрос на цифровые продукты для школьников: число оплат онлайн‑медиа и подписок на книги, фильмы и музыку увеличилось на 28%, оборот — на 35%, средний чек составил 294 рубля. В категории неигровых мобильных приложений количество транзакций подскочило на 36%.
Спрос на канцелярские товары вырос умеренно — на 5% (по данным ЮMoney), при этом оборот ритейлеров увеличился на 10%, а средний чек — на 5% и составил 6 258 рублей. Лидерами продаж остаются тетради, ручки, папки и карандаши. В 2026 году в топ товаров вошли тонкие тетради на 12 листов в клетку, папки‑вкладыши формата А4, синие шариковые ручки и альбомы для рисования.
Ранее председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре НСН дал практические рекомендации, как снизить вероятность приобретения небезопасной продукции, и подчеркнул важность проверки документов и репутации продавца при выборе детской и школьной одежды.
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