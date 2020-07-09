Минтранс РФ до 13 июля оценит готовность аэропортов к восстановлению авиасообщения

Министерство транспорта до 13 июля оценит готовность российских международных аэропортов к возобновлению авиасообщения. Эти данные следуют из протокола заседания оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

«Минтрансу России (Е.И. Дитриху) провести оценку готовности международных аэропортов РФ к работе в условиях увеличения пассажиропотока при возобновлении авиасообщения с иностранными государствами. О результатах доложить в правительство РФ. Срок - 13 июля 2020 года», - говорится в документе, выдержки из которого приводит агентство РИА Новости.