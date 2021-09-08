Перечислены селфи, за которые россиянам грозит тюрьма

«Например, сын посылает маме свое фото со службы в армии на фоне БТР, школьник, увлеченный историей, выкладывает фото Гитлера, полицейский публикует забавные фото с коллегами в процессе отмечания профессионального праздника, а кто-то гордится своими успехами у противоположного пола и шлет интимные фото друзьям», — сообщила юрист, отметив, что всё это является нарушением закона.

Она напомнила, что нельзя публиковать изображения и видео других людей без их согласия, а также порнографию, посты с призывами к экстремизму, терроризму, массовым беспорядкам, употреблению наркотиков, сведения, составляющие гостайну или порочащие облик органа власти.

Среди исключений — фото и изображения, когда владелец снимка позировал за деньги или фото сделано случайно, в общественном месте, где изображение конкретного лица не является целью публикации, или если размещение фотографии сделано в интересах государства или общества.

Напомним, сотрудников Отдела внутренних дел «Щукино» уволили за фотографирование на фоне трупов в морге. Такое поведение сочли проступком, порочащим честь полиции.

