«Яндекс» пережил крупнейшую в рунете атаку хакеров

«Яндекс» и партнер компании Cloudflare отметили рекордный характер атаки, которая была крупнейшей в истории рунета. Атака продолжается до сих пор. Как отмечает источник издания, речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны.

При этом атаку взлом удалось отбить, он не повлиял на работу сервисов и данные пользователей.

Тем временем, в Германии перед выборами в Бундестаг 26 сентября наблюдается активность хакеров, за которыми якобы могут стоять российские спецслужбы.

