«Яндекс» пережил крупнейшую в рунете атаку хакеров

Компания «Яндекс» в прошедшие выходные подверглась DoS-атаке, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

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«Яндекс» и партнер компании Cloudflare отметили рекордный характер атаки, которая была крупнейшей в истории рунета. Атака продолжается до сих пор. Как отмечает источник издания, речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны.

При этом атаку взлом удалось отбить, он не повлиял на работу сервисов и данные пользователей.

Тем временем, в Германии перед выборами в Бундестаг 26 сентября наблюдается активность хакеров, за которыми якобы могут стоять российские спецслужбы.

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