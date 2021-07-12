11 человек погибли во время селфи после удара молнии в Индии
12 июля 202108:57
В индийском городе Джайпур 11 человек погибли после удара молнии, когда они делали селфи. Еще несколько человек получили травмы, сообщило «Би-би-си».
Погибшие фотографировались на вершине сторожевой башни форта Амер во время дождя. В тот момент в башню ударила молния.
По информации издания, на сторожевой башне находились около 27 человек. Часть из них спрыгнула на землю, некоторые получили ранения, пишут «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru