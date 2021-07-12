11 человек погибли во время селфи после удара молнии в Индии

Погибшие фотографировались на вершине сторожевой башни форта Амер во время дождя. В тот момент в башню ударила молния.

По информации издания, на сторожевой башне находились около 27 человек. Часть из них спрыгнула на землю, некоторые получили ранения, пишут «Известия».

