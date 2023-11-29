Перечислены проблемы адаптации к изменениям климата

Сегодня адаптация к изменениям климата уверенно поднимается в списке приоритетов низкоуглеродной экономики, поскольку надежды на то, что мировое сообщество сможет договориться и коллективно сократить выбросы парниковых газов до нужных размеров, нет. Руководитель экспертно-аналитической платформы ИНФРАГРИН Светлана Бик опубликовала статью, в которой подробно рассказала о подводных камнях проектов адаптации.

В своем материале Бик называет климатический вызов одной из наиболее серьезных глобальных проблем человечества в XXI веке.

«Под влиянием выбросов парниковых газов происходит повышение средней температуры на Земле и увеличение частоты экстремальных погодных явлений. Это приводит к таянию ледников, подъему уровня Мирового океана, изменению климатических паттернов», - пишет Бик.

Так, адаптационное направление в виде снижения отрицательного воздействия высоких температур на здоровье граждан могло бы стать проектом как в здравоохранении, так и в области зеленого строительства, уверена автор.

«Дополнительно к этому направление в отношении сохранения здоровья распадается на исследования, постоянную практику и экстремальные действия. Развитие медицины катастроф – с моей точки зрения, хороший пример проекта климатической адаптации, хотя другие эксперты с этим могут и поспорить», - отметила Бик.

Эксперт также отметила в качестве проблем отсутствие таксономии проектов климатической адаптации, однако это, по ее мнению, не единственная причина сокращения финансирования адаптации. Но при этом в условиях «конкуренции за финансы она является сильным сдерживающим фактором» в решении проблемы, уточнила она.

Подробнее с материалом можно ознакомиться на Климатической платформе, https://climate-change.moscow/article/kak-prisposobit-zhiznedeyatelnost-cheloveka-k-izmeneniyam-klimata.



