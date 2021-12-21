Перечислены правила подготовки автомобиля к морозам

Прежде всего он напомнил о необходимости замены летних шин на зимние. «Причем «переобуться» нужно, когда уже стоит уверенный минус, когда уже снег пошел», сказал эксперт. Также он посоветовал водителям заранее позаботиться об уплотнителях дверей. Это не только теплоизоляция, но и шумопоглощающий элемент.

Также важно во время морозов правильно прогревать лобовое стекло. Запрещается сразу пускать горячий воздух, в противном случае стекло может треснуть.

Как сообщалось ранее, часто при продаже автомобиля дилер предлагает купить машину с дополнительным оборудованием, которое прибавляет к стоимости от 200 тыс. до 400 тыс. руб., однако это незаконно.

