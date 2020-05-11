Появился «калькулятор смерти» от COVID-19
Специалисты исследовательского центра в польском городе Гдыня разработали специальный калькулятор, который может рассчитать риск смерти в случае заражения коронавирусом. Тест уже опубликован в интернете и может использоваться всеми желающими.
Программа использует последние научные данные относительно COVID-19 и актуальную статистику со всего земного шара. Чтобы узнать вероятность смертельного исхода, необходимо заполнить короткую анкету онлайн.
Она учитывает возраст, пол и четыре ключевых типа сопутствующих заболеваний, которые осложняют течение коронавирусной инфекции. Речь идёт о гипертонии, диабете, онкологии, сердечные проблемы.
Кроме того, калькулятор позволяет оценить вероятность летального исхода среди здоровых людей. Для этого используются данные о числе подтвержденных случаев коронавируса, количестве смертей, распространенности хронических заболеваний и относительном риске.
Например, у пациента в возрасте 33 лет без хронических заболеваний риск летального исхода из-за COVID-19 составляет 0,02 - 0,03%. У мужчины в возрасте 50 лет с полным набором предложенных болезней риск уже увеличивается до 6,36%, при этом у женщин с аналогичными показателями риск оказывается почти в два раза меньше.
Как отмечают авторы разработки, риск смерти от коронавируса очень сильно зависит от образа жизни и заболеваний, связанных с ним, в том числе ожирения, диабета, гипертонии и их осложнений.
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