Неофициально переболевшим COVID-19 будут выдавать сертификат после теста на антитела

«Для граждан, которые имеют положительные тесты после 1 января 2021 года и по которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз, будет предложено пройти в соответствующих медицинских лабораториях анализы на наличие антител», — цитирует Голикову ТАСС.

Как отметила вице-премьер, количество антител учитываться не будет: «только результат "да" или "нет"». Данные анализов соотнесут с базой положительных ПЦР-тестов на COVID-19, при совпадении двух исследований гражданину выдадут COVID-сертификат сроком на год, пишет RT.

Россияне, которые не сдавали ПЦР-тесты и предполагают, что переболели коронавирусом, необходимо будет сдать тест на антитела. При их обнаружении гражданин получит сертификат со сроком действия в полгода.

