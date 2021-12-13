Неофициально переболевшим COVID-19 будут выдавать сертификат после теста на антитела
Россияне, переболевшие коронавирусной инфекцией и не обращавшиеся за медицинской помощью, могут сдать тесты на антитела и получить сертификат о перенесенном заболевании. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания фракции «Единая Россия» в Госдуме.
«Для граждан, которые имеют положительные тесты после 1 января 2021 года и по которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз, будет предложено пройти в соответствующих медицинских лабораториях анализы на наличие антител», — цитирует Голикову ТАСС.
Как отметила вице-премьер, количество антител учитываться не будет: «только результат "да" или "нет"». Данные анализов соотнесут с базой положительных ПЦР-тестов на COVID-19, при совпадении двух исследований гражданину выдадут COVID-сертификат сроком на год, пишет RT.
Россияне, которые не сдавали ПЦР-тесты и предполагают, что переболели коронавирусом, необходимо будет сдать тест на антитела. При их обнаружении гражданин получит сертификат со сроком действия в полгода.
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