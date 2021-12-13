В России начнут выдавать COVID-сертификаты привитым иностранными вакцинами
Привитые иностранными вакцинами от коронавируса россияне смогут получить сертификат о вакцинации по результатам анализа на антитела. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления в Госдуме.
Как отметила зампред правительства, COVID-сертификаты будут действительны в течение шести месяцев, пишет RT.
«Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут также сдать тест на антитела и также получить сертификат сроком действия полгода», — цитирует Голикову РИА Новости.
Кроме того, получить сертификат после анализа на антитела смогут также граждане, сделавшие прививку вакциной «Спутник V» за границей.
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