В России начнут выдавать COVID-сертификаты привитым иностранными вакцинами

Как отметила зампред правительства, COVID-сертификаты будут действительны в течение шести месяцев, пишет RT.

«Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут также сдать тест на антитела и также получить сертификат сроком действия полгода», — цитирует Голикову РИА Новости.

Кроме того, получить сертификат после анализа на антитела смогут также граждане, сделавшие прививку вакциной «Спутник V» за границей.

