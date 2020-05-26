Глава СПЧ выступил за отмену штрафов по приложению «Социальный мониторинг»

Председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил подумать об отмене всех штрафов, выписанных в Москве пользователям приложения «Социальный мониторинг», посредством которого контролируется местоположение инфицированных коронавирусом. Как сообщает «Коммерсант», по мнению Фадеева, от москвичей поступает слишком много жалоб на этот сервис.

Глава СПЧ предлагает столичным властям внимательным образом проанализировать работу приложения, а также гуманно отнестись к горожанам. Он считает разумным аннулировать вообще все штрафы, а не только тех, по которым есть нарекания. Тем более, что , по его словам, разобраться в их законности в дальнейшем будет очень непросто.

Приложение «Социальный мониторинг» контролирует соблюдение гражданами в Москве режима самоизоляции. Оно фиксирует местоположение смартфона и несколько раз в сутки запрашивает селфи пользователя в домашней обстановке, чтобы не появилось желание оставить телефон дома и выйти на улицу.

В начале мая пользователи пожаловались на сбои в приложении. Среди проблем они указали сложности при прохождении регистрации, поступление уведомлений глубокой ночью и получение штрафов в размере 4 тысяч рублей за якобы нарушение режима самоизоляции.

