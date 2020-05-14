Министр образования Фальков переболел COVID-19

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании с Владимиром Путиным рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией и уже приступил к работе. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе совещания президент России также подчеркнул, что заразившиеся COVID-19 члены кабмина восстанавливаются и постепенно подключаются к работе.