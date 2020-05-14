Министр образования Фальков переболел COVID-19
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании с Владимиром Путиным рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией и уже приступил к работе. Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе совещания президент России также подчеркнул, что заразившиеся COVID-19 члены кабмина восстанавливаются и постепенно подключаются к работе.
Добавим, Валерий Фальков стал ещё одним министр, у которого подтвердилась коронавирусная инфекция. Ранее COVID-19 глава Минстроя Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова, а 30 апреля стало известно, что положительный тест на коронавирус сдал Михаил Мишустин, напоминает RT.
Кроме того, коронавирусную инфекцию диагностировали у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и пятерых депутатов Госдумы.
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