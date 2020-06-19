Переболевший COVID-19 Пашинян передумал ехать на парад Победы в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который не так давно переболел коронавирусом, не сможет присутствовать на параде Победы в Москве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на текст письма, представленного пресс-службой Пашиняна. В нём отмечается, что визит премьер-министра не состоится из-за сложной ситуации с коронавирусом в республике.

Известно, что вместо премьер-министра представлять Армению в Москве на торжествах, посвященных 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будет министр обороны Армении Давид Тоноян.

Союз ветеранов раскрыл подробности карантина перед Парадом Победы

Кстати, ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил, что не сможет посетить парад в Москве из-за продления карантинных мероприятий в республике. Об отмене визита в российскую столицу сообщил и президент Чехии Милош Земан, пишет Свободная пресса.

Из-за коронавируса традиционный парад Победу на Красной площади 9 мая был перенесен на более поздний срок. Позже Владимир Путин заявил, что торжественное мероприятие состоится 24 июня.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Асатур Есаянц
ТЕГИ:КоронавирусПарад ПобедыРоссияАрмения
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры