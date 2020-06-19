Переболевший COVID-19 Пашинян передумал ехать на парад Победы в Москву
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который не так давно переболел коронавирусом, не сможет присутствовать на параде Победы в Москве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на текст письма, представленного пресс-службой Пашиняна. В нём отмечается, что визит премьер-министра не состоится из-за сложной ситуации с коронавирусом в республике.
Известно, что вместо премьер-министра представлять Армению в Москве на торжествах, посвященных 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будет министр обороны Армении Давид Тоноян.
Кстати, ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил, что не сможет посетить парад в Москве из-за продления карантинных мероприятий в республике. Об отмене визита в российскую столицу сообщил и президент Чехии Милош Земан, пишет Свободная пресса.
Из-за коронавируса традиционный парад Победу на Красной площади 9 мая был перенесен на более поздний срок. Позже Владимир Путин заявил, что торжественное мероприятие состоится 24 июня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru