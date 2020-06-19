Переболевший COVID-19 Пашинян передумал ехать на парад Победы в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который не так давно переболел коронавирусом, не сможет присутствовать на параде Победы в Москве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на текст письма, представленного пресс-службой Пашиняна. В нём отмечается, что визит премьер-министра не состоится из-за сложной ситуации с коронавирусом в республике.

Известно, что вместо премьер-министра представлять Армению в Москве на торжествах, посвященных 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будет министр обороны Армении Давид Тоноян.