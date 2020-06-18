Союз ветеранов рассказал о подготовке к Параду Победы

Председатель Российского союза ветеранов в эфире НСН подтвердил перевод ветеранов на карантин.



Ветеранов войны, которые будут находиться на одной трибуне с Владимиром Путиным на параде 24 июня, отправили на карантин. Как сообщает агентство Bloomberg, около 80 ветеранов отправили на курорт, других попросили остаться дома и ограничить контакты перед мероприятием. По данным агентства, меры приняты для снижения риска заражения коронавирусом как для Владимира Путина, так и для самих ветеранов.

Председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев в эфире НСН подтвердил перевод ветеранов на карантин.

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«Настолько все это выверено с учетом обстановки из-за коронавируса. Не просто просьба президента, правительства принять максимальные меры для сохранения здоровья. Будет парад 24 июня, разговоров нет. На этот парад приглашены 12 руководителей дальнего зарубежья. Все участники парада готовятся, проходят тренировки. А что касается ветеранов, принято решение: максимально ограничить для сохранения здоровья. Я сегодня разговаривал с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Он подтвердил, что часть ветеранов находится в наших санаториях, где они проходят медицинское обследование. Их привезут, они займут свое место на трибуне. Это как бы память поколениям, которые воевали, которые выстояли. Но в то же время это меры, чтобы никто из них не заразился, чтобы сохранить наше достояние, участников и ветеранов Великой Отечественной войны», - сказал собеседник НСН.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ветеранов на параде 24 июня рассадят через два кресла друг от друга, маски им не понадобятся.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:КарантинВетераныПарад Победы
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