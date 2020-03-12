Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием

В этой связи ученые предлагают инфицированным мужчинам, желающим завести детей и поддерживать качество своей половой жизни, пройти специальные тесты.

В то же время пока никакие исследования не подтвердили, что новый коронавирус оказывает какое-то влияние на мужской сперматогенез, сообщает Ura.ru.

Согласно последним данным, коронавирусом в мире заболели более 120 тысяч человек. Число жертв перевалило за 4 тысячи. Инфекцией в настоящее время охвачены 110 государств мира.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение COVID-2019 пандемией.

