Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием

Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин. К такому выводу пришли специалисты китайского Центра репродуктивной медицины Медицинского колледжа Тунцзи.

Отмечается, что коронавирус способен привести к повреждению тестикул, сообщает Global Times.

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В этой связи ученые предлагают инфицированным мужчинам, желающим завести детей и поддерживать качество своей половой жизни, пройти специальные тесты.

В то же время пока никакие исследования не подтвердили, что новый коронавирус оказывает какое-то влияние на мужской сперматогенез, сообщает Ura.ru.

Согласно последним данным, коронавирусом в мире заболели более 120 тысяч человек. Число жертв перевалило за 4 тысячи. Инфекцией в настоящее время охвачены 110 государств мира.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение COVID-2019 пандемией.

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ФОТО: pixabay.com
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