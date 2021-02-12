Переболевшие COVID-19 россияне поменяли отношение к коронавирусу

Более половины россиян, которые перенесли COVID-19, считают его тяжелым заболеванием с серьезными последствиями. Об этом говорят данные опроса, проведенного сервисом SuperJob. Также аналитики подчеркнули, что эту позицию разделяют 54% респондентов, которые не болели сами, но наблюдали, как болезнь протекает болезнь близких.

Отмечается, что чаще всего мнение о серьезной опасности COVID-19 не разделяют те, кто пока не сталкивался с инфекцией – об этом говорят 40% опрошенных. При этом 28% респондентов уверены, что опасность коронавирусной инфекции преувеличена. Они заявили, что от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и последствий алкоголизма умирают куда больше людей.

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Между тем, за минувшие сутки в России выявлено 15 089 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе COVID-19. Наибольшее число новых инфицированных зафиксировано в Москве — 2 139. Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область. Также в пятёрке Нижегородская и Воронежская области, отмечает Свободная пресса.

С учётом новых данных с начала эпидемии в стране зарегистрировано 4 042 837 инфицированных.

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ФОТО: pixabay.com
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