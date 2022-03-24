Москвичей предупредили о шторме и буране в выходные
Шторм с дождем и снегом обрушится на Москву в ближайшие выходные, наиболее неблагоприятная погода ожидается в воскресенье — горожанам лучше по возможности оставаться дома. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «МК».
Как отметил синоптик, в субботу в столице начнутся дожди, которые к вечеру преобразуются в мокрый снег. В воскресенье в Москве возможны снежные заряды — снегопады, сопровождающиеся шквалистым ветром. При этом температура воздуха понизится до 0…+ 1 градуса, а скорость ветра будет достигать 20 м/с.
Жителям мегаполиса рекомендуют не парковаться вблизи деревьев, рекламных щитов, других подобных конструкций и отсидеться дома.
Как отметил Тишковец, зимняя погода сохранится в конце марта и в первые дни апреля. Однако уже после 5 апреля в Москву вернется весна.
Ранее Тишковец рассказал, что в выходные столицу ожидает «настоящий Армагеддон»: в городе пройдет холодный атмосферный фронт с метелью и сильным ветром, напоминает РИА ФАН.
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