Москвичей предупредили о шторме и буране в выходные

Как отметил синоптик, в субботу в столице начнутся дожди, которые к вечеру преобразуются в мокрый снег. В воскресенье в Москве возможны снежные заряды — снегопады, сопровождающиеся шквалистым ветром. При этом температура воздуха понизится до 0…+ 1 градуса, а скорость ветра будет достигать 20 м/с.

Жителям мегаполиса рекомендуют не парковаться вблизи деревьев, рекламных щитов, других подобных конструкций и отсидеться дома.

Как отметил Тишковец, зимняя погода сохранится в конце марта и в первые дни апреля. Однако уже после 5 апреля в Москву вернется весна.

Ранее Тишковец рассказал, что в выходные столицу ожидает «настоящий Армагеддон»: в городе пройдет холодный атмосферный фронт с метелью и сильным ветром, напоминает РИА ФАН.

