«Пеняйте на себя!» Онищенко пригрозил бизнесу за нарушения ограничений
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы в эфире НСН высказался за необходимость «жесточайшего» соблюдения бизнесом антиковидных предписаний.
Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, продлевающий отсрочку по выплате задолженностей для пострадавшего от пандемии малого и среднего бизнеса.
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал бизнес строго соблюдать необходимые требования на фоне ситуации с коронавирусом.
«Надо дать возможность бизнесу работать. Но при жесточайшем соблюдении необходимых требований. Чтобы они не были обижены, что им не дают работать. Пусть работают. Но если вы будете что-то нарушать, мы это увидим, а самое главное, если вы будете причиной того, что люди начинают болеть, тогда пеняйте на себя. Это придаст еще один организующий стимул к ответственному отношению. В регионах, где идет подъем заболеваемости, нужно спрашивать с руководителей регионов. От них многое зависит», - заявил он.
Собеседник НСН добавил, что вне работы граждане также должны неукоснительно следовать предписаниям врачей и не забывать про физическую активность.
«Обнадеживать нас может только одно - наше с вами строжайшее соблюдение правил профилактики, ответственное отношение к своему здоровью. Все остальное можно по-разному оценивать, будем считать, что это неустойчивая стабилизация. Но как только мы с вами начнем расслабляться, тут же начнется. Поэтому давайте будем обращать внимание не на цифры, а на нашу культуру поведения. Это главный инструмент. Не стоит забывать про нормальное питание, прием витаминов C, D, физическая активность, разумное отношение к общению», - отметил он.
Число новых случаев COVID-19 в России в последние дни не поднималось выше антирекорда от 6 декабря (29 039 новых случаев коронавируса). Сейчас оно снижается, в том числе за счёт Москвы, где спад наблюдается на протяжении уже пяти дней.
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