«Пеняйте на себя!» Онищенко пригрозил бизнесу за нарушения ограничений

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, продлевающий отсрочку по выплате задолженностей для пострадавшего от пандемии малого и среднего бизнеса.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал бизнес строго соблюдать необходимые требования на фоне ситуации с коронавирусом.

«Надо дать возможность бизнесу работать. Но при жесточайшем соблюдении необходимых требований. Чтобы они не были обижены, что им не дают работать. Пусть работают. Но если вы будете что-то нарушать, мы это увидим, а самое главное, если вы будете причиной того, что люди начинают болеть, тогда пеняйте на себя. Это придаст еще один организующий стимул к ответственному отношению. В регионах, где идет подъем заболеваемости, нужно спрашивать с руководителей регионов. От них многое зависит», - заявил он.